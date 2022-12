A cura della Redazione

Venerdì 23 dicembre lungo il corso Umberto di Torre Annuniata è stato organizzato il "Babbo Natale in Tour", con la sfilata di figuranti, maschere natalizie e animatori, con giochi e attività ludiche per i più piccini e soste dinanzi alle attività commerciali. Il corteo è partito da via Gino Alfani per giungere poi in Villa del Parnaso dove è stato organizzato un intrattenimento per i bambini.

Per l’occasione, il transito veicolare è stato sospeso temporaneamente dalle ore 17 alle ore 19.

L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio Politiche Sociali del comune di Torre Annunziata.