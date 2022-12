A cura della Redazione

Anche quest’anno, dopo lo straordinario successo di pubblico e di critica, il Santuario dello Spirito Santo di Torre Annunziata ospiterà la seconda edizione del Concerto di Natale “Oplonti’s Christmas Night”.

Un ambizioso progetto ideato da Anna Vitiello e Lucio D’Avino al fine di offrire a tutta la cittadinanza oplontina un momento di convivialità e spensieratezza dedicato al Natale con un solo obiettivo: la beneficenza attraverso la raccolta fondi per i bambini del Burundi.

Venerdì 30 dicembre, alle ore 20.30, il Santuario aprirà le sue porte a innumerevoli artisti del mondo dello spettacolo che regaleranno un fantastico concerto natalizio.

Il regista e autore oplontino Dario Matrone, direttore artistico dell’evento, ha organizzato in ogni minimo dettaglio la serata che regalerà numerosissime emozioni.

Gli ospiti dell'emozionante serata

Gli ospiti saranno Claudia Paganelli (interprete di Notre Dame de Paris, Scugnizzi), Martina Cenere (dai musical Pretty Woman, Murder Ballad), Giovanni De Filippi (Re Artù Opera Musical, Il Miracolo di Marcellino, San Michele L’angelo dell’Apocalisse), Francesca Sorriento (Re Artù Opera Musical, Mamma mia, Actor Dei), Aurelio Fierro (figlio e nipote d’arte, interprete di Notre Dame de Paris, The voice e X Factor), Massimiliano Colonna (We Will Rock you il Musical), Alberto Mangiavinci (Notre Dame de Paris), Giusy Miccoli (La famiglia Addams il Musical, Matrioska il musical), Francesca Bruini Ercole (Matrioska il Musical) Emanuele Revalente (Notte prima degli esami il musical), Francesco Cirillo, Anna Fucito e Michele Mennella.

A musicare l’intero evento una band che suonerà completamente dal vivo, diretta dal Maestro Simone Martino, con la presenza di Valerio De Negri, Carlo Montuoro, Angelo Silvestri e Roberto Zampa.

A coreografare la serata, il coreografo torrese Thomas Monaco, coadiuvato dalla sua assistente Denise Franza.

Un appuntamento ricchissimo che, oltre a regalare le più belle canzoni di Natale, offrirà al pubblico due importantissime anteprime nazionali di due spettacoli che partiranno proprio da Torre Annunziata, oltre a ufficializzare l’inizio dei lavori di preparazione dell’Anno della Gentilezza, che il comune oplontino ospiterà nel 2024.

Un momento unico e indimenticabile per Torre Annunziata, dedicato alla cultura, alla bella musica, ma soprattutto alla beneficenza.

A presentare la serata sarà il direttore artistico Dario Matrone, con il supporto della conduttrice tv Cinzia Profita.