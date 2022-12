A cura della Redazione

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza con la quale viene disposto l'obbligo di effettuare i tamponi anticovid per chi proviene dalla Cina e transita o ha come ultima destinazione l'aeroporto Capodichino di Napoli.

Una misura di prevenzione volta a mitigare il rischio in una fase in cui il virus sta accrescendo esponenzialmente la sua capacità di contagio tra il popolo cinese, con migliaia di decessi al giorno.

Questo il dispositivo contenuto nel provvedimento con il quale si "ordina ai viaggiatori in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli dalla Repubblica Popolare Cinese, anche attraverso scali nazionali e/o internazionali di sottoporsi a tampone molecolare e/o antigenico presso i presidi all’uopo organizzati all’interno dell’Aeroporto medesimo nonché, in caso di riscontrata positività, di osservare l’isolamento fiduciario prescritto dalla normativa vigente e di sottoporsi a tampone molecolare per ulteriori approfondimenti ed eventuale genotipizzazione".

Nell'ordinanza, inoltre, De Luca raccomanda "ai cittadini di indossare idonei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree negli aeroporti nonché in tutti i luoghi al chiuso e in ogni circostanza nella quale non risulti comunque consentito il distanziamento interpersonale".