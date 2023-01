“Buonasera, mi chiamo Domenico Orsini, sono alla ricerca del suo libro La vera storia di Francesca e Domenico Orsini. Ho ricevuto il suo contatto da TorreSette. Sono uno dei discendenti del ramo Orsini di Torre Annunziata”.

Qualche giorno fa mi è arrivato questo messaggio sul mio cellulare. Ho risposto e fatto qualche domanda al riguardo. “Vivo in Svizzera, a Ginevra - afferma Domenico Orsini -. Ho anche conosciuto a metà degli anni 90 Maria Orsini Natale, mia parente e autrice del romanzo Francesca e Nunziata. E a memoria penso di aver incontrato da ragazzo anche il mio omonimo Domenico Orsini, nipote di Maria”. Il mio interlocutore poi continua nel suo racconto: “Mio padre August Orsini era emigrato negli Stati Uniti dopo la seconda guerra Mondiale. Mio nonno si chiamava Domenico come me e il mio bisnonno era Augusto, fratello di Federico e figlio di Domenico Orsini e Francesca Atripaldi, i proprietari del pastificio in via Oplonti che hanno ispirato il romanzo di Maria Orsini”.

Infatti ho riscontrato nel mio libro che Augusto Orsini, uno dei quattordici figli di Domenico e Francesca, era nato a Torre Annunziata il 30 luglio 1885. Ed ho saputo da chi mi ha contattato, tramite l’albero genealogico che mi ha inviato, che anche il nonno Domenico era nato nella nostra città nel 1913 (e che nel 1938 si era iscritto all’Istituto Orientale di Napoli al primo anno della laurea in Scienze Coloniali), poi deceduto nel 1949, lo stesso anno della nascita del figlio Augusto che emigrerà negli USA, scomparso anche lui sette anni fa nel 2016.

Queste notizie che ho appreso le ho trasmesse anche al nostro concittadino Domenico Orsini, nipote di Maria Orsini e attore nel film di Lina Wertmuller Francesca e Nunziata, il quale si è dimostrato profondamente emozionato per questa scoperta del suo omonimo e lontano parente, con il quale l’ho messo in contatto.

Ho voluto raccontarvi questa storia, cari lettori, perché so che siete interessati ad ogni novità che riguarda la famiglia degli Orsini e la nostra concittadina Maria Orsini, scrittrice diventata famosa con il suo romanzo, tradotto anche all’estero in diverse lingue, e interpretato sullo schermo da attori come Sofia Loren, Giancarlo Giannini, Raoul Bova e Claudia Gerini.