Anche quest'anno è arrivato l'inverno e, con esso, la sua consueta pletora di problematiche legate al bilancio famigliare, al pagamento delle bollette e così via.

Come recita l'adagio “un soldo risparmiato è un soldo guadagnato” e, visto che il conflitto in Ucraina non sembra dover terminare troppo presto, per far fronte alla crescita delle bollette è meglio cercare di fare un po' di economia. In che modo? Scopriamolo tutti assieme!

Serve sempre tenere accesa la luce?

Nonostante possa sembrare una sorta di “lezione elementare” o “di base” bisogna sempre prestare molta attenzione all'utilizzo delle luci in casa. In particolar modo se si esce da una stanza e non ci si dovrà rientrare a breve è meglio accertarsi una volta in più di aver spento correttamente le luci per non sprecare inutilmente della corrente elettrica. Se poi si è particolarmente “distratti” allora un timer o il collegare tutto ad un assistente virtuale come Alexa potrebbe essere una buona idea!

Che idea, le lampadine a led

Sempre rimanendo in tema di illuminazione, e soprattutto per evitare di dover ricorrere alla luce delle candele, una buona idea potrebbe essere quella di sostituire le attuali lampadine di casa con quelle a LED dato che consumano di meno rispetto a quelle canoniche. Certo, naturalmente costano un po' di più, ma il risparmio si vedrà particolarmente nel lungo periodo dato che durano più anni e, soprattutto, non contengono sostanze dannose come il mercurio. Per chi vuole approfondire il settore allora consigliamo di dare uno sguardo alle lampadine CFL (Compact Fluorescent Lamp)!

Dosare bene il riscaldamento nelle stanze

Quanto detto solo poche righe fa per quanto riguarda l'illuminazione vale anche per le stanze da riscaldare. In questi casi i consigli sono i seguenti. Se non si utilizza così tanto spesso uno spazio della casa, come ad esempio lo sgabuzzino oppure l'ingresso, allora si può decidere di togliere il riscaldamento per risparmiare ed utilizzare i termosifoni ancora caldi, nonostante siano stati spenti, per asciugare i panni in maniera tale da non sprecare corrente con l'asciugatrice.

Una coperta in più non fa mai male

Una soluzione tanto semplice quanto efficace! Se si sta seduti a lungo, magari sul divano mentre si guarda la televisione o su una sedia mentre si lavora, allora una coperta o una felpa in più aiuteranno a non far sentire che avete abbassato un po' il riscaldamento.

Ricordarsi degli orari giusti per gli elettrodomestici

Se poi occorre utilizzare degli elettrodomestici al di fuori di quelli strettamente necessari per la sopravvivenza, come ad esempio i fornelli, il forno e simili, allora è bene tenere sempre a mente gli orari dove il loro utilizzo costa meno. Accendere la lavatrice dopo le sette di sera e nei fine settimana garantisce infatti un buon risparmio sulla bolletta!

Buttare, riparare, riciclare o rivendere?

Naturalmente sarà capitato a tutti di ritrovarsi a fare le pulizie in casa e vedersi comparire, quasi per magia, degli oggetti che non si ricordava di avere. Magari li si è accantonati perché si sono rotti oppure si sono semplicemente dimenticati. In questi casi è meglio non buttarli via subito, ma ragionarci sopra un attimo. Possono avere una seconda vita? Si possono riparare? Sono riciclabili in altro? Oppure li si possono vendere per qualche spicciolo in più?

Utilizzare l'online per gli sconti e le offerte

Un altro elemento di cui bisogna sempre tener conto quando si vuole acquistare un bene oppure un servizio è di certo il mondo online. Con buone probabilità sarà in rete che si potrà trovare la stessa cosa nel negozio vicino casa, ma ad un prezzo decisamente più conveniente. Provare per credere!

Qualche giorno di smart working può essere utile

Se si vuole risparmiare qualcosa sulla benzina o sui mezzi di trasporto, incluso l'eventuale pranzo fuori casa, allora una buona soluzione potrebbe essere quella dello smart working direttamente dalla propria abitazione. Potrebbe essere l'occasione buona per fare qualche faccenda o commissione oppure dedicarsi ad altri hobbies.

Mai pensato ad un'attività extra?

Infine, a volte si rende necessario il moltiplicare le proprie risorse. Perciò, se si ha bisogno di più denaro, si può chiedere un aumento oppure pensare ad un'attività extra come ripetizioni, riparazioni, pulizie e così via.