Dopo la chiusura dei cinema Metropolitan, Moderno e Politeama, gli irriducibili Torresi che vogliono ancora vivere l’atmosfera di una sala dove veder proiettato un bel film stanno optando per i cineforum.

Certo non c’è più il fascino del grande schermo e dei film in prima visione, ma in compenso c’è forse qualcosa in più. Il dibattito post-proiezione che mette in relazione gli spettatori tra loro, coinvolgendoli in un’animata discussione dalla quale scaturisce un confronto di idee e di analisi che li arricchisce culturalmente.

È il caso del cineforum organizzato presso la chiesa evangelica luterana “Cristo Salvatore”, in via Carminiello a Torre Annunziata. L’idea è nata dall’iniziativa di un giovane, uno studente di ingegneria elettronica, Marco Longobardi, affiancato da Vincenzo Amorosi, ricercatore storico, scrittore e araldista. “I film selezionati hanno una grande valenza sociale - afferma Amorosi - come ad esempio Taxi Driver del regista e produttore cinematografico statunitense Martin Scorsese”.

Oggi pomeriggio sarà la volta, invece, del film di animazione “Porco rosso” del regista giapponese Hayao Miyazaki, con una fantastica narrazione che si intreccia anche con la nostra storia e con quella dell’aereonautica italiana. Ci auguriamo che tante siano le persone, soprattutto giovani, che vorranno partecipare, per accendere una nuova fiammella nella vita quotidiana e culturale della nostra città.