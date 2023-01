A cura della Redazione

A Torre Annunziata in partenza il primo corso come volontario della Croce Rossa. Il progetto nasce da una proposta del Comitato di Ercolano al Liceo Statale "G. de Chirico" al fine di implementare e sostenere la cultura del volontariato.

Grazie alla collaborazione dei Salesiani Don Bosco, il 28 gennaio (ore 16), in via Margherita di Savoia, prenderà il via, per la prima volta nella città oplontina, il corso e si protrarrà fino a domenica 19 febbraio, con una frequenza di due giorni settimanali (sabato pomeriggio e domenica mattina). Diventare volontario della CRI significa investire il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza desiderare niente in cambio. Significa mettersi alla prova e utilizzare le proprie competenze per migliorare le condizioni di vita di persone più vulnerabili, chiunque esse siano.

Oggi la scuola, quanto il volontariato, perseguono il comune obiettivo della formazione del cittadino, per questo è bene che si crei un’alleanza formativa utile per entrambi. Il volontariato è un soggetto sociale in grado di offrire al ragazzo, ma anche alla scuola, un’ampia libertà di scelta. Ciò permette agli studenti di intraprendere un positivo percorso per fare chiarezza su se stessi e per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie inclinazioni, ma anche contezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità. In questo lavoro di proposte ci deve essere un’alleanza tra le principali agenzie educative - la famiglia e la scuola - alla quale è necessario associare anche la parrocchia e l’associazionismo. I volontari contribuiscono a difendere la salute e la vita, a diffondere i principi dei Diritti Umani e a formare cittadini responsabili di oggi e di domani.

Per info, contattare il numero telefonico 081.777.56.00.