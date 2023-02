A cura della Redazione

Il gesto sconsiderato di Blanco al Festival di Sanremo di devastare le composizioni floreali presenti sul palco dell’Ariston, ha prodotto, tra le altre, la reazione del presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani, Enzo Malafronte.

"I fiori rendono bella la nostra vita. Il gesto di Blanco non ammette scusanti - ha detto Malafronte -. Prendendo a calci quelle rose sul palco dell'Ariston di Sanremo ha dimostrato tutta la sua pochezza . Quel gesto è uno calcio all'impegno quotidiano di tante persone che lavorano nel settore florovivaistico. Blanco non ha compreso minimamente i tanti sacrifici, la devozione e l'amore che occorre per rendere bello un fiore. Se voleva manifestare la sua insoddisfazione per un problema tecnico avrebbe fatto più bella figura se quelle rose le avesse regalate all'orchestra o al pubblico. Con quei calci ha solo mortificato tutta la nostra categoria - conclude - e soprattutto un'eccellenza del Made in Italy".

Ricordiamo, a quei pochi che non fossero al corrente di quanto accaduto stanotte durante la prima serata del Festival di Sanremo, che Blanco, durante l'esebizione di un suo nuovo brano all'Ariston, non sentendo la sua voce nelle cuffie, si è innervosito al punto di prendere a calci le composizioni floreali presenti riducendo il palco ad un campo di battaglia. Mentre sarebbe bastato fermarsi, evidenziare il problema tecnico e incominciare daccapo.