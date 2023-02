Si alza il sipario sul Festival di Sanremo 2023. E si apre con l’Inno di Mameli cantato da Gianni Morandi e da tutto il pubblico in onore della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'occasione è la celebrazione dei 75 anni della Costituzione.

Di Costituzione parlerà Roberto Benigni in un monologo durato circa 15 minuti, rendendo omaggio ai padri costituenti. “Tra questi - dice - c'era anche Bernardo Mattarella, il padre del presidente, al quale va il nostro applauso”.

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, poi chiama sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni, che scende le scale con un abito lungo nero scollato e una lunga stola bianca, con sulle spalle la scritta “Pensati libera” dedicato alle donne.

Oltre a Benigni, tre momenti hanno caratterizzato questa prima serata del Festival. Il primo, l’esibizione del Pooh, in formazione con Riccardo Fogli. Medley di quasi un quarto d'ora con carrellata sui successi del gruppo. Da Amici per sempre a Dammi solo un minuto, Stai con me, Tanta voglia di lei, Pensiero, Piccola Katy, Chi fermerà la musica.

Poi il monologo di Chiara Ferragni, la sua prova più attesa all'Ariston. La modella-imprenditrice si presenta in scena con un vestito naked dress con un ricamo trompe l'oeil del suo corpo: "Non sono nuda - spiega - è un disegno del mio corpo". Ancora un abito-manifesto, per un discorso motivazionale rivolto a tutte le donne, un invito a sconfiggere le insicurezze, a celebrare i successi, a "lottare insieme ogni giorno per cambiare le cose". Lo spunto è una lettera immaginaria a Chiara bambina: "Ogni volta che penso a te mi viene da piangere e non so perché - esordisce Ferragni emozionata fino alla commozione finale - forse perché mi manchi, vorrei farti uscire un po' di più, farti vedere come è ora la mia vita. La gente mi conosce, mi chiede i selfie, è bello essere apprezzati da milioni persone, ma l'importante è piacere a me stessa. Voglio farti una promessa, ho sempre cercato di renderti fiera, tutto quello che faccio, lo faccio per te, per la bambina che sono stata".

Infine il fuori programma di Blanco, ospite della serata, che a metà esibizione comincia a distruggere gli arredi floreali sul palco solo perché “non si sentiva in cuffia”. Il cantante si becca una bordata di fischi dal pubblico, mentre l’imbarazzato Amadeus cerca di riportare la calma, gestendo la situazione con grande professionalità.

Per quanto riguarda le esibizioni dei 14 cantanti in gara, la giuria di giornalisti, divisa equamente tra carta stampata, radio e web, stila la seguente classifica: Marco Mengoni, Elodie, Coma_Cose, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Cugini di Campagna, Mr. Rain, Gianluca Grignani, Ariete, gIANMARIA, Olly, Anna Oxa.

Sorprendente l’ultimo posto di Anna Oxa, di cui molti critici ne avevano elogiato testo e musica.