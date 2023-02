A cura della Redazione

Interventi alla rete idrica a Torre Annunziata, disservizi in tutta la zona sud della città.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 21:00 di mercoledì 15 alle ore 7:00 di giovedì 16 febbraio, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

PARCO PENNINIELLO

PARCO TRIESTE

TRAVERSA ANDOLFI

TRAVERSA DI VIA PLINIO

VIA ANDOLFI

VIA BOTTARO

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA CAMPESTRE

VIA CARMINIELLO

VIA CASTRIOTA

VIA CIPRESSO

VIA CIPRIANI

VIA CLAUDIO PRISCO

VIA CUPARELLA

VIA DON MINZONI

VIA ERCOLE ERCOLI

VIA FOSSE ARDEATINE

VIA FRATELLI CERVI

VIA GORIZIA

VIA ISONZO

VIA MARTIRI DI CEFALONIA

VIA MELITO

VIA MONTENERO

VIA PASTORE

VIA PIOMBIERA

VIA PLINIO

VIA PROVINCIALE SCHITI

VIA ROMA

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA

VIA SANT'ALFONSO DEI LIGUORI

VIA SANT'ANTONIO

VIA TAGLIAMENTO

VIA TERRAGNETA

VIA TORRETTA DE SIENA

VIA VITTORIO VENETO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA VITTORIO VENETO, tratto da via SEPOLCRI a via PLINIO.

"L’interruzione del servizio è dovuta ad opere di distrettualizzazione della rete - fa sapere la GORI -. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’istallazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici, ed è volta alla riduzione delle perdite".