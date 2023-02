A cura della Redazione

Lavori ai sottoservizi idraulici in via Sepolcri a Torre Annunziata. Dal 14 al 17 febbraio, il tratto di strada compreso tra via Murat e il sito archeologico di Oplontis sarà interdetto al transito veicolare dalle ore 7 alle 18.

L'ordinanza è stata emanata dal comandante della Polizia Locale Giovanni Forgione.

Gli interventi, che saranno effettuati da una ditta per conto della GORI, riguarderanno gli organi idraulici non funzionanti o obsoleti, che verranno riparati e sostituiti al fine di ridurre al mino le perdite alla rete di distribuzione dell'acqua.