Il comune di Torre del Greco ha pubblicato i bandi per l’assunzione di diverse figure professionali.

n. 22 posti nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” – categoria C – posizione economica C1 a tempo indeterminato part-time;

n. 8 posti nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” – categoria C – posizione economica C1 a tempo indeterminato part-time;

n. 2 posti nel profilo professionale di “Istruttore Contabile” – categoria C – posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato.

Dalle ore 24.00 del 17 febbraio 2023 e fino alle ore 24.00 del 18 marzo 2023 sarà possibile inoltrare le candidature esclusivamente attraverso la piattaforma disponibile al seguente link CLICCA QUI.

Per accedere i partecipanti dovranno essere muniti di SPID. Per assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile contattare l’Help Desk dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì al numero: 097158452