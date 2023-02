A cura della Redazione

Si è concluso il primo (per)Corso di orientamento all'Accoglienza turistica volto al Benessere degli Ospiti ed allo sviluppo del Territorio rivolto ad aspiranti Gestori di attività Extra-alberghiera, ma anche ad Operatori già in attività che intendano ricevere aggiornamenti.

Il progetto “Mo’ m’arape nu B&B!” è stato messo in campo dalla collaborazione tra la Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” di Torre Annunziata e “Ospitalità Diffusa - AreV-OD”, Associazione che raggruppa strutture ricettive extra-alberghiere ed operatori turistici in particolare del Territorio vesuviano.

Valorizzare e portare a conoscenza dei molti la bellezza dei nostri territori e l’accoglienza del turista è da sempre il punto focale delle due Associazioni.

Durante i tre incontri i partecipanti hanno acquisito tutte le nozioni basi necessarie sull’avvio e gestione di Bed and Breakfast, Casa Vacanze, Affittacamere grazie al contributo dell’avv. Aldo Avvisati, l’arch. Carmela Cirillo, il dott. Gianni Terminiello, il dott. Francesco Prisco, il dott. Armando Belluomo e il dott. Mariano Pollio e alla testimonianza in qualità di Gestore di B&B familiare da parte della dott.ssa Elena Ferrigno, tra i soci fondatori dell'Associazione “Ospitalità Diffusa - AreV-OD”.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare a compimento questo progetto, abbiamo superato il numero massimo di partecipanti ben prima della scadenza e ne siamo molto contenti. Da sempre la Pro Loco è in primo piano per portare a conoscenza dei molti le nostre bellezze e soprattutto alla valorizzazione di esse. – ha commentato il presidente della Pro Loco Oplonti “Marina del Sole” Luigi Scognamiglio – Grazie alla collaborazione con l’avv. Aldo Avvisati e alla rete “Ospitalità Diffusa – AreV-OD” abbiamo deciso di mettere in campo questa iniziativa e siamo molto felici del successo riscosso dalla partecipazione di molti cittadini che hanno voluto mettersi in gioco e diventare ambasciatori del proprio territorio. Noi come Pro Loco crediamo nel nostro territorio e siamo sempre ben disposti ad aiutare e ad accogliere il turista affinché si possa sentire a casa e godere delle nostre bellezze”.

“Possiamo essere soddisfatti per la riuscita dell'intervento formativo proposto, seguito con costanza e grande interesse da tutti i partecipanti. – ha commentato il presidente di Ospitalità Diffusa - AREV-OD e coordinatore scientifico del Corso Aldo Avvisati - Chi tra costoro intendesse intraprendere l'attività di Gestore di struttura extra-alberghiera (a livello imprenditoriale o meno) ha ora la consapevolezza che è sì alla propria portata ma che, al contempo, deve anche osservare regole e procedure e che agli occhi degli Ospiti rappresenterà non solo sè stesso, ma il Territorio, l'intera Comunità. È quel mix di elementi alla base del modello di 'Accoglienza Autentica' praticata dai gestori delle strutture associate ad 'Ospitalità Diffusa - AreV-OD' che, negli anni, sta concorrendo nell'affermazione dell'identità turistica del Territorio vesuviano. Desidero, inoltre, ringraziare i relatori che hanno prestato con disponibilità ed entusiasmo le loro competenze ed il Presidente insieme al gruppo dirigente della Pro Loco per la sinergia che si è creata nella organizzazione di questa iniziativa".