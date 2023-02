A cura della Redazione

Il circolo del Partito Democratico di Torre Annunziata ha inviato una nota alla Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata sollecitando un intervento per l'apertura e l'utilizzo del parcheggio annesso alla Stazione della circumvesuviana Villa Regina in via Settetermini nel territorio di Torre Annunziata.

La fermata, ubicata sulla linea Napoli-Sorrento, è attiva da diversi anni e si trova in un'area attigua a grandi quartieri di edilizia residenziale pubblica, lungo una strada a scorrimento veloce.

L'apertura del parcheggio, completato e non utilizzato, può favorire i pendolari e i cittadini ad un uso del trasporto pubblico locale.

“Più in generale - si legge nella nota a firma del commissario cittadino del Pd Paolo Persico - è fondamentale aprire un confronto permanente con Eav e Ferrovie dello Stato per far sì che si programmino tutti gli interventi utili a sostenere e favorire l'uso del trasporto pubblico locale e di mezzi di trasporto sostenibili e collettivi.

Torre Annunziata - prosegue la nota - ha una potenzialità rappresentata dalla presenza di tre stazioni della Circumvesuviana e tre delle Ferrovie dello Stato, che possono essere ulteriormente valorizzate con interventi adeguati relativi a parcheggi e servizi per le biciclette, e integrando i servizi su gomma.

In questo quadro il primo immediato riscontro può essere quello di utilizzare al meglio e al più presto il parcheggio della fermata di Villa Regina sperimentando anche forme di agevolazione per i lavoratori e gli studenti pendolari.

E' importante un ruolo attivo dell'istituzione comunale, insieme alla Regione, nel rapporto con le grandi aziende di trasporto pubblico.

Su questo impegneremo le nostre rappresentanze istituzionali – conclude Persico - e continueremo il confronto con la Commissione straordinaria.