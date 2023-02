A cura della Redazione

I tifosi impazziscono per la squadra del Napoli di Luciano Spalletti. Non ci sono più aggettivi per descrivere la bellezza del gioco degli azzurri. Ne vanno tutti fieri. Ma non solo i tifosi napoletani, ma anche quelli della altre squadre: Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio. Basta farsi un giro su Youtube e vedere i canali dei vari supporters delle squadre “avversarie” del Napoli: tutti a decantare il gioco degli azzurri.

Con la sconfitta di oggi dell’Inter in casa del Bologna per 1 a 0, i punti di vantaggio degli azzurri sugli avversari salgono a 18. Un distacco ragguardevole a 14 giornate dalla fine del campionato. I tifosi partenopei, a dispetto di tutte le scaramanzie, pensano che il terzo scudetto della storia del Napoli sia ormai cosa fatta e già si preparano alla grande festa.

Ai Quartieri Spagnoli, in segno del grande amore dei tifosi nei confronti dei giocatori, dell’allenatore Spalletti e del presidente De Laurentiis, sono state poste sulle scale di Vico Colonne a Cariati undici sagome dei calciatori ad altezza naturale. Il posto è diventato una vera tappa per i tifosi del Napoli e per le migliaia di turisti che affollano il capoluogo campano.

Mentre i pasticcieri napoletani hanno creato la torta Victor Osimhen, a base di cioccolato con tanto di mascherina e granella per richiamare il colore biondo platino del bomber azzurro.