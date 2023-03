A cura della Redazione

Parte il piano della Regione Campania contro la siccità e per raggiungere l'autonomia idrica.

Con l'approvazione di oggi in Giunta vanno in gara i primi tre invasi collinari (nei territori di Sessa Aurunca, Gioi Cilento e Taurasi), all'interno di un piano complessivo che - insieme ai lavori per la diga di Campolattaro - prevede un investimento di tre miliardi di euro.

"La Regione Campania - sottolinea il presidente Vincenzo De Luca - intende assumere con estrema serietà e impegno il problema delle risorse idriche e della siccità, una delle grandi emergenze dei prossimi anni. Si parte con i primi tre invasi collinari destinati all'approvvigionamento idrico".