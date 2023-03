A cura della Redazione

Ha festeggiato un secolo di vita attorniata da figli, nipoti e pronipoti.

Lei si chiama Tullia Giannone ed è nata il 7 marzo del 1923 a Torre del Greco. Sua mamma è stata al servizio del primo presidente del Repubblica Enrico De Nicola presso la sua villa a Torre del Greco.

La nonnina Tullia è l’ultima di dieci sorelle. Spostata ha avuto cinque figli: Emilio, Pina, Lello, Carmela e Massimo, tutti presenti al suo compleanno, con figli e nipoti, nonostante due di essi vivono al Nord.

L’Amministrazione comunale di Torre del Greco, con l’assessore Giuseppe Speranza, ha voluto dare un segno della sua vicinanza alla nonnina Tullia in un giornata così speciale, con una targa in cui si complimenta per l’importante traguardo raggiunto, augurandole nel contempo infiniti giorni sereni.

Come dono anche una pergamena con la benedizione apostolica di sua Santità Papa Francesco.

La Redazione di torresette.news esprime a nonna Tullia i più fervidi auguri pe i suoi primi 100 anni di vita.