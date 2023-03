A cura della Redazione

Tombino scoperto su un marciapiede in via Prota a Torre Annunziata.

Questa mattina, passeggiando su un marciapiede di via Prota, ci siamo imbattuti in un tombino scoperto, probabilmente di qualche utenza elettrica o telefonica, delimitato da due coni segnaletici.

Non sappiamo se la copertura in ghisa è stata rubata (molto probabile) oppure momentaneamente tolta per lavori (sul posto, però, non c’erano operai). Resta il fatto, però, che quel tombino rappresenta un grave ed immediato pericolo per i pedoni, soprattutto di sera, e qualora, malauguratamente, qualche imbecille spostasse i due coni.

Pertanto rivolgiamo un appello agli agenti di Polizia municipale affinché si ponga immediatamente rimedio a tale situazione di pericolo, provvedendo a coprire il tombino e facendo intervenire gli operai della società che gestisce l’utenza.