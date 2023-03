A cura della Redazione

Allerta meteo gialla in Campania. Dalle ore 18 di martedì 14 marzo, alle 14 di mercoledì 15, sono previste piogge e temporali su tutto il territorio ad eccezione delle zone di Alta Irpinia, Tanagro e Sannio.

L'avviso di criticità idrogeologica è stato diffuso dalla Protezione Civile regionale.

I temporali, in particolare, potranno essere intensi e repentini. "Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Il mare sarà agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte", si legge nel bollettino meteorologico.

La Protezione Civile invita le Autorità ad attivare i COC (i Centri Operativi Comunali) per far fronte ad evenutali rischi e disagi, provocati in special modo dal vento e da possibili allagamenti.