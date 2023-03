A cura della Redazione

“Ciccione" e "Pezzo di m...”. Così è stato apostrofato Antonino Cannavacciuolo, celeberrimo chef napoletano, tifoso del Napoli, presente ieri all'Olimpico Grande Torino per il match tra azzurri e granata. Sui social è virale un video in cui Cannavacciuolo viene preso di mira dai tifosi del Torino, che intonano cori vergognosi verso di lui.

"Piena solidarietà a Cannavacciuolo - spiega il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ripostato il video - vittima di comportamenti incivili, volgari e vigliacchi. Questo non è tifo ma solo becero razzismo figlio di una sottocultura ignobile che non è mai scomparsa. Ci riempiamo la bocca del rispetto per il prossimo ma poi basta andare allo stadio e assistiamo al peggio del peggio verso chi è meridionale o ha colore della pelle diverso. Ci aspettiamo che ci sia una levata di scudi a sostegno di Cannavacciuolo".