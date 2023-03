A cura della Redazione

La sicurezza informatica è un argomento sempre più importante in un mondo sempre più digitalizzato. Per aiutare a comprendere meglio i rischi e le sfide della sicurezza informatica, ecco una lista dei migliori 6 film sulla sicurezza informatica da vedere nel 2023.

"WarGames" (1983)

WarGames è un film del 1983 diretto da John Badham e interpretato da Matthew Broderick. Questo classico del cinema degli anni '80 segue un giovane hacker che accidentalmente accede al sistema informatico del governo degli Stati Uniti e rischia di avviare una guerra nucleare globale. Il film è un ottimo punto di partenza per capire l'importanza della sicurezza informatica e i rischi di una gestione scorretta dei sistemi informatici. Infatti, il film esplora il tema della responsabilità tecnologica e della pericolosità dei sistemi di difesa automatizzati. "WarGames" è stato un grande successo al botteghino e ha influenzato molti film successivi incentrati sulla tecnologia e la sicurezza nazionale.

"The Net" (1995)

The Net è un film del 1995 diretto da Irwin Winkler e interpretato da Sandra Bullock. Il film segue la vita di una programmatrice solitaria di nome Angela Bennett che lavora da casa e si imbatte in una vasta cospirazione online mentre cerca di riparare un virus informatico. Quando Angela scopre la cospirazione, i cospiratori eliminano la sua identità online e la sua vita reale diventa un inferno. Il film esplora temi come la privacy online, la sicurezza informatica e l'identità personale.

"Sneakers" (1992)

Sneakers è un film del 1992 diretto da Phil Alden Robinson e interpretato da un cast di attori di alto livello, tra cui Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier, River Phoenix e Ben Kingsley. Il film segue un gruppo di esperti di sicurezza informatica che vengono assunti da un misterioso cliente per recuperare una scatola nera molto preziosa. Mentre il gruppo lavora per decifrare il contenuto della scatola, scopre una cospirazione internazionale che minaccia la sicurezza nazionale. Il film esplora temi come la sicurezza informatica, la privacy e il tradimento.

"The Girl with the Dragon Tattoo" (2011)

The Girl with the Dragon Tattoo è un film del 2011 diretto da David Fincher e basato sul romanzo omonimo di Stieg Larsson. Se stai cercando un elenco dei software antivirus consigliati per proteggere il tuo computer da minacce informatiche, potresti apprezzare "The Girl with the Dragon Tattoo" in quanto il film tratta anche di tematiche legate alla sicurezza informatica e all'hacking. Infatti, questo film segue la storia di Mikael Blomkvist, un giornalista svedese che viene assunto per indagare sulla misteriosa scomparsa di una giovane donna quarant'anni prima. Blomkvist lavora con una hacker informatica, Lisbeth Salander, per risolvere il caso e scoprire la verità sulla scomparsa della donna. Il film esplora temi come la violenza contro le donne, la corruzione e la ricerca della verità. "The Girl with the Dragon Tattoo" è stato un successo commerciale e ha ricevuto recensioni positive dalla critica per la sua regia, la recitazione del cast e la sua fedeltà al romanzo originale.

"Mr. Robot" (2015-2019)

Mr. Robot è una serie televisiva statunitense andata in onda dal 2015 al 2019 e creata da Sam Esmail. La serie segue Elliot Alderson, un ingegnere informatico con problemi di dipendenza e ansia sociale, che diventa coinvolto in una cospirazione per abbattere una delle più grandi corporation al mondo. Elliot viene reclutato da un misterioso personaggio di nome "Mr. Robot" e si unisce al gruppo di hacker "fsociety" per creare un attacco informatico contro la corporation. La serie esplora temi come la sicurezza informatica, la privacy, la lotta di classe e la corruzione delle grandi aziende.

"Blackhat" (2015)

Blackhat è un film del 2015 diretto da Michael Mann e interpretato da Chris Hemsworth. La trama segue un hacker condannato che viene temporaneamente rilasciato di prigione per aiutare gli agenti dell'FBI a rintracciare un pericoloso hacker informatico che ha causato un disastro informatico. Il film si svolge in diverse parti del mondo, tra cui Cina e Stati Uniti, e presenta azione adrenalinica e tensione mentre i protagonisti cercano di fermare il criminale informatico prima che possa causare ulteriore danno. "Blackhat" ha ricevuto recensioni miste dalla critica, ma ha ricevuto elogi per la sua azione, la regia di Mann e la colonna sonora di Harry Gregson-Williams.

Conclusioni

In conclusione, guardare film sulla sicurezza informatica può essere un modo divertente e coinvolgente per apprendere le sfide e le opportunità di questo settore in continua evoluzione. I film sopra elencati offrono spunti interessanti e avvincenti, permettendo di capire meglio l'importanza della sicurezza informatica nella vita quotidiana.