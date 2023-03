A cura della Redazione

Ancora disagi per gli utenti della Circumvesuviana. L'azienda fa sapere che, "per carenza di personale", nella giornata di oggi, martedì 21 marzo non sono garantite alcune corse sulle linee Napoli-Sorrento e Torre del Greco- Napoli via Centro Direzionale.

In particolare, potrebbero non partire i treni delle ore 11:48 da Sorrento per Napoli e delle ore 11:25 da Torre del Greco per Napoli.