A cura della Redazione

Giunge alla 30a edizione la raccolta fondi dell'Ail, Associazione Italiana per la lotta alle leucemie.

Dal 24 al 26 marzo, in tante città d'Italia, verranno messe in vendita le uova di Pasqua per sostenere la ricerca scientifica.

A Torre Annunziata, la postazione sarà ubicata in via Gino Alfani, presso la chiesa della SS. Trinità.