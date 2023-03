A cura della Redazione

Torna "in servizio" la Funivia del Faito. Da domenica 26 marzo, dopo lo stop nella stagione invernale (che ha consentito di effettuare la manutenzione della infrastruttura) e l'arrivo della primavera, riprendono le corse per collegare Castellammare di Stabia ai Monti Lattari.

A partire dalle ore 10:00 la funivia effettuerà 18 corse al giorno, fino alle ore 17.

"Dall’azzurro del mare al verde della montagna in 8 minuti in un percorso panoramico tra i più belli al mondo", scrive l'amministratore delegato di EAV, Umberto De Gregorio, sul suo profilo Facebook.

I biglietti, oltre che alla stazione di Castellammare ed alla stazione superiore della funivia sul Faito, sono anche disponibili sulla app GoEav, che consente di acquistare i titoli di viaggio direttamente con il proprio smartphone.

La corsa andata/ritorno ha una tariffa di 8 euro, 5 euro per i residenti, 3 euro per gli under 18. Il viaggio singolo costa 5,50 euro.