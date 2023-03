A cura della Redazione

Morte docente di Torre Annunziata. Dopo il dolore e lo sgomento per la scomparsa improvvisa della professoressa del liceo Pitagora-Croce Iolanda Gentile, 51 anni e madre di quattro figli, si cerca di capire come mai si sia verificato un evento così drammatico per un intervento chirurgico, l’isteroctemia, molto diffuso tra le donne.

Le condizioni della docente, operata in una clinica privata di Torre del Greco, sono peggiorate subito dopo l’operazione (si parla di emorragia) fino a richiedere il trasferimento presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove poi la paziente è deceduta.

Dopo la denuncia dei familiari e l'apertura di un fascicolo, gli agenti del Commissariato di polizia stabiese, su disposizione dei magistrati della Procura della Repubblica oplontina, hanno sequestrato le cartelle cliniche, e disposto l’autopsia sulla salma. Non risultano al momento indagati.

I messaggi di cordoglio di colleghi, studenti e amici

Intanto si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte di colleghi della docente, dei suoi studenti e di quanti l'hanno conosciuta in vita. Incredulità mista a dolore per una morte tanto improvvisa quanto inspiegabile. Riportiamo solo alcuni delle decine e decine di messaggi pervenuti sulla nostra pagina Facebook:

Marianna: “Una grandiosa donna sia nel privato come amica, che nel pubblico come insegnante”. Marco: “È stata la mia prof, era una bravissima persona, una notizia che mi spezza”. Marilena: “Iolanda non ci sono parole. Non lo meritavi proprio. Spero che da lassù riesci a dare la forza ai tuoi cari e ai tuoi figli, che erano tutto per te. Un bacio ovunque tu sia”. Anna: E’ stata la mia prof, notizia straziante”. Maria: “Io sono scioccata, resta solo tanta tristezza e rabbia”. Annalisa: “Ancora non ci credo, non si può, non così…”.