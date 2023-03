A cura della Redazione

La delibera n. 48 del 22 febbraio scorso, a firma della Commissione straordinaria del comune di Torre Annunziata, ha sollevato un vespaio di polemiche soprattutto da parte del Silt, il Sindacato Italiano Libero Trasporti.

Ma cosa prevede tale atto? Si tratta in sostanza di un aggiornamento/adeguamento dei diritti di segreteria e di istruttoria per i procedimenti di competenza dell’Ufficio tecnico. Quindi maggiori risorse in entrata destinate ad adeguare la tenuta dell’archivio documentale dell’Ufficio Tecnico. A tale scopo, sono state predisposte quattro tabelle che riportano, per ogni singolo procedimento, i diritti da versare.

Nella tabella 1, alla voce “Taxi e noleggio veicolo con conducente”, i diritti per ogni singola pratica (autorizzazione per avvio, trasferimento, subingresso, modifica o variazione dell’attività) passano da un importo di 10 euro a 300 euro, ossia un aumento del tremila per cento.

“Di fronte a tale abnorme aumento - ha spiegato Paolo Esposito della segreteria provinciale del Silt - non c’era altro da fare che contestare la delibera in oggetto e chiedere urgentemente un incontro con i Commissari o con il dirigente del Suap (Sportello unico attività produttive)

Incontro che c’è stato oggi, martedì 28 marzo, tra i rappresentanti del Silt, Paolo Esposito e Angelo Sciacca (presidente nazionale del sindacato) e il dirigente del Suap Graziano Maresca.

“L’incontro è stato proficuo – ha sottolineato Esposito -. L’ingegnere Maresca si è reso molto disponibile a venire incontro alle nostre richieste, assumendo l’impegno di apportare una modifica alla delibera approvata lo scorso mese e di conseguenza abbassare sensibilmente gli oneri relativi alla voce ‘taxi e noleggio veicoli con conducente’. La categoria che rappresentiamo svolge un servizio di utilità pubblica in una realtà economica molto difficile, e non poteva sopportare un aumento di spese di gestione così rilevante, considerata anche la debole domanda di mobilità che c'è sul territorio”.