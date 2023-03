A cura della Redazione

La Comunità Salesiana di Torre Annunziata ha ricordato Matilde Sorrentino nel 19esimo anniversario del suo omicidio. "Mamma coraggio", a cui è intitolata la Casa-alloggio per minori che ha sede proprio presso i Salesiani in via Margherita di Savoia (gestita dall'associazione Piccoli Passi Grandi Sogni), fu ammazzata il 26 marzo 2004 sull'uscio di casa.

Una "vendetta" della camorra che non perdonò alla donna di aver denunciato gli "orchi" che perpetrarono gli abusi sui bambini che frequentavano la scuola nel rione dei Poverelli, tra cui suo figlio.

A distanza di quel barbaro delitto, ancora una volta - come accade ogni anno da quel nefasto giorno - i ragazzi hanno voluto omaggiare Matilde con una cerimonia in piazza Mons. Orlando (chiesa s. Alfonso de' Liguori) dinanzi al monumento che ricorda le vittime innocenti di camorra a Torre Annunziata.

"Per Amore di suo figlio, a costo della sua stessa vita, ha saputo sconfiggere il male. Matilde, oggi, riesce a vivere ancora attraverso il bene che si fa ai tanti ragazzi che accoglie la comunità da cui prende il suo nome", si legge in un post dell'APS Piccoli Passi Grandi Sogni.