Forte scossa di terremoto in Molise, nella provincia di Campobasso.

Alle 23.52 i sismografi dell'INGV hanno registrato l'evento tellurico con magnitudo 4.6 ed epicentro localizzato a Montagano (CB). Ipocentro a 23 km di profondità.

Nel capoluogo molisano tantissime le persone che si sono riversate in strada e che, verosimilmente, trascorreranno la notte fuori per timore di altre scosse.

Il terremoto è stato avvertito anche in Campania, in particolare nel Casertano e tra Napoli e provincia, nel Lazio, in Puglia e in Abruzzo.

Molti residenti nei Comuni vesuviani hanno distintamente sentito lo smottamento, con oscillazioni dei lampadari e degli oggetti presenti all'interno delle case.

Il Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco fa sapere che "al momento nessuna richiesta di soccorso e segnalazione di danni è giunta alle sale operative".

Città più vicine con almeno 50.000 abitanti (fonte INGV)

Il terremoto è stato localizzato a:

58 km a N di Benevento (60091 abitanti)

61 Km a W di San Severo (53905 abitanti)

68 Km a NE di Caserta (76326 abitanti)

77 Km a W di Foggia (151991 abitanti)

81 Km a N di Acerra (59573 abitanti)

82 Km a N di Avellino (54857 abitanti)

83 Km a NE di Aversa (53047 abitanti)

85 Km a NE di Afragola (65057 abitanti)

87 Km a NE di Casoria (77642 abitanti)

88 Km a NE di Giugliano in Campania (122974 abitanti)

88 Km a SE di Chieti (51815 abitanti)

91 Km a NE di Marano di Napoli (59874 abitanti)

94 Km a N di Portici (55274 abitanti)

95 Km a NE di Napoli (974074 abitanti)

96 Km a N di Ercolano (53709 abitanti)

98 Km a SE di Pescara (121014 abitanti)

98 Km a N di Torre del Greco (86275 abitanti)

100 Km a NE di Pozzuoli (81661 abitanti)

100 Km a N di Scafati (50787 abitanti)