Riti pasquali, a Torre Annunziata la Via Crucis cittadina. La rievocazione delle 14 Stazioni della passione di Cristo si svolgerà venerdì 31 marzo, dalle ore 18 alle 21, con partenza dal Sanutario dello Spirito Santo (Chiesa del Carmine) in corso Vittorio Emanuele.

La processione giungerà poi in piazza Nicotera.

Il Comando di Polizia Locale ha disposto, per le tre ore in cui ci sarà l'evento religioso, il divieto di sosta e fermata nella stessa piazza Nicotera e il divieto di transito temporaneo dei veicoli, durante il passaggio e lo stazionamento della Via Crucis, da corroso Vittorio Emanuele, 318 a piazza Nicotera, e in via Mulini Idraulici