A cura della Redazione

Disagi per gli utenti della Circumvesuviana. L'azienda di trasporto regionale fa sapere che, per consentire lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Castellammare di Stabia, giovedì 30 marzo verranno soppresse diverse corse sulla tratta Napoli-Sorrento. In particolare, i convogli limiteranno gli arrivi a Torre Annunziata, pertanto quelli diretti a Napoli avranno origine da Torre Annunziata.

I seguenti treni saranno soppressi da Torre Annunziata a Sorrento:

1063 delle ore 6:18 da Napoli per Sorrento

1095 delle ore 9:30 da Napoli per Sorrento

1123 delle ore 12:18 da Napoli per Sorrento

1143 delle ore 14:18 da Napoli per Sorrento

1191 delle ore 19:06 da Napoli per Sorrento

I seguenti treni saranno soppressi da Sorrento a Torre Annunziata:

1084 delle ore 8:24 da Sorrento per Napoli

1116 delle ore 11:36 da Sorrento per Napoli

1144 delle ore 14:24 da Sorrento per Napoli

1164 delle ore 16:24 da Sorrento per Napoli

1212 delle ore 21:12 da Sorrento per Napoli