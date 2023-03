A cura della Redazione

Il 2 aprile si celebrerà la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, promossa dalll’ONU.

Il IV Circolo Didattico “C.N. Cesaro“ di Torre Annunziata, con la preside Maria Pisciuneri, è da sempre impegnato a favorire la piena inclusione di tutti gli alunni e a promuovere azioni di sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità.

In occasione del 2 aprile, tutte le classi della scuola Primaria e le sezioni dell'Infanzia sono state coinvolte in attività laboratoriali partendo dalla lettura dell'albo illustrato "Ada al contrario", di Guia Risari. Ada è una bambina che “fa tutto al contrario, ma è felice così”. La storia di Ada ha sottolineato l’aspetto della libertà e del diritto di essere accolti nella propria unicità, mettendo in evidenza le potenzialità di ogni persona.

Gli alunni, inoltre, sono stati impegnati anche in attività di laboratorio grafico pittorico realizzando cartelloni, striscioni dove il colore dominante è stato il blu. Infine hanno partecipato, nello spazio esterno della scuola, ad attività sportive promosse dall'Associazione Ause Sporting Club con il coach, dott. Mario Veneruso.

Il centro sportivo, sito in via Vesuvio a Torre Annunziata, è sempre all’avanguardia e mira soprattutto all’inclusione di tutti i ragazzi, grandi e piccini, affiancandoli con grande impegno e dedizione.

Lo sport da sempre rappresenta, infatti, uno strumento di inclusione soprattutto per i bambini con disturbo del neurosviluppo ed altre difficoltà, e determina significativi benefici in termini di miglioramenti fisici, psicologici e comportamentali.