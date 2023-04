A cura della Redazione

E’ stato pubblicato sito dell’Inps un avviso di selezione pubblica per 483 operatori sociali: alle persone selezionate verrà proposto un contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale. Ecco come candidarsi e cosa c'è da sapere.

A partire da oggi, lunedì 3 aprile, e fino alle 14 di venerdì 21 aprile è possibile inviare la domanda per partecipare a un processo di selezione volto ad individuare 483 operatori sociali ai quali conferire un contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali.

È quanto si legge in un bando pubblicato sul sito dell'Inps, dove sono contenute tutte le informazioni utili per gli aspiranti candidati.

Ecco cosa serve sapere

Possono presentare la propria candidatura coloro che risultino iscritti agli albi professionali di Assistenti sociali, Psicologi, altri Albi professionali di interesse istituzionale escluso l’Albo dei medici Chirurghi.

Ai primi 483 candidati posti in posizione utile nelle graduatorie regionali/di coordinamento metropolitano verranno affidati incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni d’opera professionale, per una durata non superiore ad 1 anno. L’incarico attribuito non è automaticamente rinnovabile.

Ai nuovi collaboratori spetta un compenso fisso di 80 euro lordi più Iva al 22%, nella sola ipotesi in cui il professionista decida di non avvalersi o non possa avvalersi del regime forfettario, per ogni partecipazione giornaliera a sedute di Commissione in sessione mattutina di durata uguale o superiore a 3 ore, e comunque fino a conclusione dei lavori.

Il compenso può essere aumentato a 130 euro lordi, più IVA se dovuta, in caso di seduta protratta alla sessione pomeridiana, di cui una delle due sessioni di durata uguale o superiore a tre ore. E a 160 euro lordi, più IVA se dovuta, nel caso in cui entrambe le sessioni siano di durata minima pari a 3 ore e 30 minuti, e comunque fino alla conclusione dei lavori.

Come e dove presentare domanda

La domanda di al bando può essere inviata esclusivamente online fino alle 14 del 21 aprile 2023, utilizzando il modulo che potete scaricare a questo link https://servizi2.inps.it/servizi/selezioneoperatorisociali.