A cura della Redazione

Lavori di pulizia della carreggiata stradale e delle pertinenze nelle strade su cui ha competenza la Città Metropolitana. Il piano di manutenzione integrato della rete stradale varato dall'Ente napoletano riguarda anche diverse arterie di Torre Annunziata, quelle di interesse regionale.

Nel cronoprogramma degli interventi rientrano, infatti, via Mortelleto, via Postiglione, via Torretta di Siena (lati Torre Annunziata e Boscotrecase), per le quali le operazioni sono previste nella prima settimana di aprile.

Ci sono poi la Variante Schito, che sarà interessata dagli interventi nella prima e seconda settimana di aprile, e via Vigne S. Antonio (seconda settimana di aprile).