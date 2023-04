A cura della Redazione

La Regione Campania ha pubblicato due importanti misure per il sostegno alle politiche per la casa. La prima è relativa all’avviso per il sostegno all’affitto di chi ha contratti di locazione regolarmente registrati in alloggi privati con una dotazione di circa 26 milioni di euro e destinate in gran parte a famiglie con Isee fino a 13.659,80 euro e in parte a chi ha un Isee fino a 22.500,00. Le domande, in questo caso, possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica dal 5 aprile al 10 maggio 2023.

La seconda è relativa, invece, alla possibilità, per i Comuni che hanno alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica) di proprietà, di accedere ad un fondo di 6 milioni di euro per abbattere la morosità di famiglie in difficoltà assegnatarie di alloggi di edilizia comunale. In questo caso, il Comune deve, entro il 30 giugno, aderire all’Avviso regionale e fornire all’Anagrafe regionale del patrimonio i dati relativi agli alloggi in carico. Successivamente, sulla base del riparto regionale, ci sarà la possibilità di dare un contributo alle famiglie al fine di ridurre la morosità e regolarizzare il rapporto con il Comune applicando la riforma dell’ERP avviata dalla Regione Campania.

“Il sostegno alle famiglie per disporre di un alloggio dignitoso è un aspetto decisivo per la coesione delle nostre comunità – afferma il neosegretario del Pd di Torre Annunziata Giuseppe Manto -. Le riforme della Regione in questo campo stanno dando buoni risultati ma sono necessarie azioni incisive anche da parte dei Comuni e del Governo.

In particolare, per Torre Annunziata, il PD chiede che si acceleri l’esame delle istanze di regolarizzazione negli alloggi ERP comunale dando applicazione alla riforma regionale ed offrendo la possibilità di rateizzare le morosità sulla base del reddito. Per fare questo è indispensabile che il Comune aderisca all’Avviso regionale per il fondo di solidarietà. Per governare con equilibrio questa fase delicata è essenziale il dialogo e un costante rapporto con le organizzazioni sindacali degli inquilini: lo chiediamo sia all’Acer (ex Iacp) sia al Comune. A Torre Annunziata sono centinaia le famiglie che risiedono in alloggi ERP e per queste ragioni incalzeremo le Istituzioni a tutti i livelli su questi temi. In un momento così difficile per il sud e per chi vive condizioni di disagio - conclude Manto - è veramente incredibile e contro gli interessi delle fasce più bisognose la scelta del governo Meloni/Salvini di azzerare le risorse per il sostegno al fitto e per le politiche abitative”.