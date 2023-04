Visita dei ministri della Difesa Guido Crosetto e della Cultura Gennaro Sangiuliano allo Spolettificio Esercito di Torre Annunziata.

Venerdì 14 aprile, intorno alle ore 11,00, i due ministri del Governo Meloni raggiungeranno lo stabilimento militare torrese, accolti dal comandante, colonnello Vincenzo Bello, per formalizzare il passaggio di una parte dell’area dello Spolettificio dal ministero della Difesa a quello della Cultura.

L’area interessata è quella confinante con via Sepolcri, e tale cessione permetterà l’inizio dei lavori di scavo per riportare alla luce quella parte della Villa di Poppea ancora sotto terra.

Infatti, l'area attualmente visitabile corrisponde alla zona orientale, mentre l'ingresso principale e la zona occidentale sono ancora da recuperare, ostacolati dalla presenza di un tratto di via Sepolcri e dallo stabilimento militare.

Dell’ampliamento degli di Scavi di Oplonti se ne parla da anni, tanto è vero che il Ministero della Difesa, a suo tempo, aveva già dato la propria disponibilità a cedere la parte dello Spolettificio confinante con via Sepolcri. Poi tutto cadde nel dimenticatoio, anche a causa dei tagli che subì il Ministero della Cultura per la cosiddetta spending review. Ora il progetto è ritornato di attualità e ci sarebbero tutte le condizioni per la sua realizzazione.

Il Comune, da par suo, cederebbe alla Soprintendenza il tratto di via Sepolcri, quello che va da via Margherita di Savoia a corso Garibaldi, per permettere le operazioni di scavo.