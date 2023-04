A cura della Redazione

Non c'è più alcun campano in terapia intensiva per il Covid.

lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì.

"Stiamo uscendo da questa vicenda che ci ha segnato la vita per tre anni", ha detto ancora annunciando che sono stati stanziati altri 7,5 mln di euro per la legge Dopo di noi. "Stiamo dando l'anima per rispettare tutte le scadenze, per non offrire l'alibi che non si spende", ha concluso De Luca .