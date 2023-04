A cura della Redazione

La scuola dell’infanzia Le Magiche Fiabe di Torre annunziata della Maestra Conny srl firma l’accordo con l’Istituto Lycée Briacé di Nantes in Francia. Obiettivo: gli studenti francesi raggiungeranno la città oplontina il prossimo mese per un programma europeo Erasmus+ nei settori dell’istruzione e della formazione inclusive di alta qualità, nonché dell’apprendimento informale e non formale.

I partecipanti dovranno raggiungere le qualifiche e le competenze necessarie per una reale comprensione della realtà interculturale europea e la transizione verso il mercato del lavoro.

All’interno del Programma assumeranno ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.

«I discenti dovranno trascorrere un soggiorno nella nostra città - dichiara Concetta Sangiovanni (la maestra Conny) - e svolgere un periodo di apprendimento di alta formazione professionale presso la nostra scuola, un percorso "tecnico-pratico" per ampliare le conoscenze e rafforzare la qualità delle competenze professionali nel settore dell’infanzia».