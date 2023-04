Un uovo di Pasqua per i bambini dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

L'iniziativa è ancora una volta dell'Aicovis, Associazione contro la violenza negli stadi e contro il bullismo.

Questa mattina, il presidente del sodalizio di Torre Annunziata, Rosario Iannucci, si è recato, insieme ad alcuni soci, presso il Reparto Pediatrico del presidio ospedaliero stabiese, portando con sé 80 uova da donare ai piccoli pazienti.

Il presidente Iannucci è stato accolto dal personale medico e paramedico che ha molto apprezzato il gesto dell'Associazione. Un rituale che si ripete da anni in occasione della Santa Pasqua e dell'Epifania.

"Vedere i volti di questi bimbi che si illuminano per un piccolo dono ricevuto è per noi una grande gioia - afferma Iannucci -. I bambini non dovrebbero mai conoscere la sofferenza. Se possiamo regalare loro anche solo un minuto di spensieratezza per noi è già tanto".

L'Aicovis quest’anno compie 28 anni dalla sua fondazione. Nel corso di questi quasi tre decenni si è distinta per le molteplici iniziative intraprese a scopo sociale, tra cui mostre e convegni. M se chiediamo a Iannucci qual è stato il momento più emozionante di questa sua presidenza, ci risponderà senz’altro l’udienza avuta con Papa Francesco, al quale gli donò anche una maglia dell’Aicovis.