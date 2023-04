A cura della Redazione

Nonostante i dieci giorni di ricovero in ospedale, non c’è stato nulla da fare per un giovane ciclista di 11 anni, residente a Scafati, in provincia di Salerno. Le cure all’ospedale Santobono di Napoli, nonostante i medici abbiano provato a salvargli la vita, sono risultate purtroppo vane. Il bambino è deceduto a causa delle gravi ustioni riportate quando avrebbe gettato dell’alcol per accendere il camino di casa, e la fiamma di ritorno lo ha investito.

Il giovane aveva una grande passione per il ciclismo, e molti suoi compagni di squadra erano di Torre Annunziata.

Faceva infatti parte della scuola “The Little Blue Devils” di Scafati e del “Team Andrea Esposito”. Dopo la notizia della morte dell’undicenne, è arrivato il cordoglio da parte di tutti i team FCI del settore giovanile Campania e del responsabile della scuola di ciclismo “The Little Blue Devils” e del “Team Andrea Esposito”, Alessio Cirillo: “Siamo affranti. E’ stata una tragedia che ci ha lasciato senza parole. Era un ragazzo pieno di vita ed entusiasmo, che nutriva un grandissimo amore per la bicicletta, la cui vita è stata prematuramente spezzata. Esprimo a nome di tutto il team e della scuola le nostre più sentite condoglianze ai genitori e ai familiari”.