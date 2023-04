A cura della Redazione

L'ing. Carlo Longhi, ex arbitro di serie A, attualmente uno dei massimi esperti in campo nazionale di impiantistica sportiva e componente della Commissione Impianti Sportivi della FIGC , è giunto questa mattina a Torre Annunziata per effettuare un'ispezione allo stadio Giraud, insieme al dirigente dell’Ufficio Tecnico, ing. Valentino Ferrara.

Longhi è stato invitato dal senatore del M5Stelle Orfeo Mazzella per una consulenza in merito ai lavori di riqualificazione del Giraud, di cui è prossima la pubblicazione del bando, che prevede uno stanziamento di oltre 2 milioni di euro, fondi ministeriali destinati ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana.