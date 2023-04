A cura della Redazione

Gli accessori che rendono unico il nostro outfit sono importanti e vanno puliti e conservati con grande attenzione. Gli occhiali da sole potrebbero graffiarsi, le borse in pelle potrebbero perdere la loro morbidezza o macchiarsi con prodotti non adatti, e il calzini a fantasmino potrebbero rimpicciolirsi o perdere i loro caratteristici colori pastello. Per questo, è opportuno pulire adeguatamente i nostri gadget e conservarli con cura affinché possano accompagnarci in mille avventure.

Come prendersi cura al meglio degli accessori moda

La cura dei propri accessori è importante. Infatti, accessori come borse e tracolle, ad esempio, vanno pulite con un panno morbido per evitare che la pelle si secchi. Gli occhiali da sole, invece, vanno sempre riposti nella loro custodia per evitare i graffi. Gli accessori non devono mai essere lasciati al sole, ad esempio in auto, perché avrebbero alterazioni cromatiche. Anche l'umidità potrebbe danneggiarli, quindi vanno sempre tenuti lontani dagli agenti atmosferici. Anche leggere bene le istruzioni sul lavaggio, a mano o in lavatrice, è di grande aiuto per evitare di fare pasticci.

Manutenzione degli accessori alla moda: gli errori tipici

Alcuni errori che spesso vengono fatti in buona fede, nel tentativo di curare al meglio i propri accessori di moda, riguardano ad esempio l'uso di solventi o prodotti aggressivi. Spesso, questi prodotti sono usati con borse e scarpe in pelle, danneggiando lucentezza e colore. Altri prodotti aggressivi vengono usati sui gioielli, ma spesso, non conoscendo il materiale di cui sono fatti, facciamo veri e propri pasticci. In realtà, riponendo correttamente questi oggetti, non sarà necessario ricorrere a questi prodotti aggressivi per eliminare lo sporco accumulato: una corretta conservazione risparmia molti tentativi maldestri che possono portarci via gli accessori più amati.

Salvapiedi e calzini invisibili: come tenerli puliti senza rovinarli

Salvapiede e calzini invisibili un look strepitoso, perché danno quell'effetto nudo che valorizza le caviglie di uomini e donne, ragazzi e ragazze, senza costringerli a indossare le scarpe chiuse col piede nudo, facendolo sudare e creando spiacevoli abrasioni. Il problema di calzini a fantasmino e salvapiedi è che lavandoli in lavatrice spesso si stringono, e questo è in parte colpa del calore del lavaggio, in parte della potenza della centrifuga. Meglio quindi lavarli a mano con acqua tiepida, con un detergente delicato, e stenderli poi all'aria aperta, senza usare candeggina o ammorbidenti. per chi non ha tempo e vuole usare la lavatrice, è importante usare una bustina di rete per i lavaggi e impostare il ciclo più delicato. L'asciugatrice invece è assolutamente da evitare, altrimenti salvapiede e calzini invisibili diventeranno così stretti che con conterranno neanche il tuo alluce! Una cura appropriata invece ti aiuterà a far durare nel tempo questi preziosi alleati del tuo look.

Calzini spaiati: la nuova tendenza che arriva dall'Europa

Un tempo si usciva con i calzini spaiati per errore. Oggi è una vera tendenza, lanciata in Europa dalla ditta Many Mornings. Il calzino spaiato, allegro e coloratissimo, è ormai diventato simbolo di inclusione e ha una sua giornata mondiale, il 5 febbraio, festeggiata nelle scuole per celebrare la diversità ed educare bambini e ragazzi ad accogliere tutte le culture. Anche questi calzini hanno bisogno di cura e di lavaggi delicati, per evitare che si stringano, quindi attenzione alle temperature alte, alle centrifughe e all'asciugatrice.