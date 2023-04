A cura della Redazione

Le piogge di questi giorni di primavera stanno creando non pochi disagi a Napoli e provincia. Strade allagate con auto bloccate, Il cedimento della carreggiata avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Secondigliano, alberi abbattuti, e così via.

Purtroppo quando ci troviamo di fronte a veri e propri nubifragi non c’è sistema fognario che tenga. La situazione peggiora ulteriormente se non c’è una manutenzione costante delle caditoie.

Ciò detto, accade spesso che anche di fronte a precipitazioni moderate in determinati posti si assiste sistematicamente ad allagamenti della strada.

E’ il caso di via Terragneta a Torre Annunziata (zona Rovigliano), all’altezza del passaggio a livello confinante con via Provinciale Schiti. Nella giornata di ieri, domenica 16 aprile, con una pioggia consistente ma non torrenziale, si è formato un vero e proprio subito dopo la rotonda di via Tarregneta. Non è la prima volta che ciò accade e non sarà sicuramente l’ultima. Il problema segnalato più volte all’Ufficio tecnico comunale è dovuto alla mancanza di caditoie, e quindi di un sistema fognario in quell’area, in modo da permettere il deflusso dell’acqua piovana.

Le fogne sono di competenza della Gori e quindi è la società idrica che dovrebbe intervenire. All’Ufficio tecnico comunale, a cui ci siamo rivolti, ci hanno risposto che la Gori è al corrente del problema e che l’intervento è in fase di progettazione. Intanto sono anni che ad un primo acquazzone si allaga quel tratto di strada creando disagi agli automobilisti ma soprattutto ai pedoni, impossibilitati a proseguire a piedi.