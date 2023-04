A cura della Redazione

E’ venuto a mancare in queste ore l’avvocato Raffaele Pignataro, 60 anni, assessore per un breve periodo della giunta del sindaco Vincenzo Ascione.

Pignataro era un valido professionista in materia di Diritto del lavoro e delle Relazioni Industriali. Docente presso la Scuola di Specializzazione Superiore Delois International, esercitava la professione di avvocato in due studi: uno a Torre Annunziata, in via Parini, e un altro a Napoli, alla Calata Trinità Maggiore.

Un anno fa era stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore superato brillantemente. A dicembre aveva avuto ancora qualche problema, ma nulla lasciava presagire complicazioni che poi l’avrebbero portato alla morte.

A Torre Annunziata Raffaele Pignataro era molto conosciuto e stimato. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione.

“La notizia della sua dipartita - ha detto l’ex sindaco Vincenzo Ascione - mi ha molto addolorato. Raffaele è stato un valido collaboratore nella Giunta che ho presieduto, molto competente e professionale. Alla moglie e ai figli le mie più sentite condoglianze”.

La Scuola "Enrico De Nicola" dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata ha pubblicato un post su Facebook per ricordare l'amico e collega Raffaele Pignataro: "Non vi è nessuna foto di Noi, ma tu sei stato e sarai sempre parte di Noi, del nucleo storico della Scuola Forense, abbiamo combattuto, siamo sempre stati in prima linea, abbiamo partecipato ad ogni conferenza, ad ogni iniziativa CNF/SSA in questi 20 anni. Ci ha sempre ispirato un solo principio: una Formazione degli Avvocati per gli Avvocati gratuita e senza orpelli. Finché Noi esisteremo, tu vivrai in Noi La Terra ti sia lieve Amico Nostro, valente Avvocato".

Le esequie si svolgeranno domani, sabato 22 aprile, presso la Chiesa del Gesù Nuovo nell’omonima piazza di Napoli.

La Redazione di torresette.news esprime il proprio cordoglio alla moglie di Raffaele, Carolina Iapicca, e ai figli Nunzia e Gianluca per il grave lutto che li ha colpiti.