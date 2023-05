A cura della Redazione

Tutti pazzi per il Napoli campione. Spopola sui social il nuovo freestyle del rapper Yoseba dedicato al terzo scudetto della squadra partenopea. La festa esplosa tra i vicoli di Napoli riecheggia nei versi del giovane Giuseppe Cirillo, in arte Yoseba, cantante di Torre Annunziata già alla ribalta nazionale per numerosi brani di successo pubblicati con la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti.

Una canzone dedicata a tutti quelli che aspettavano lo scudetto da oltre 30 anni e a tutti quelli che si godono la festa dal Cielo, primo tra tutti il nonno di Yoseba: la vera fonte di ispirazione di questo ringraziamento sentito a tutti i giocatori del Napoli.

“Queste strade profumano di sacrificio, di gente che non molla mai. Napoli lo meritava”, sono le parole di Yoseba a riscaldare i cuori di ogni napoletano, tifosi di qualsiasi colore, perché nella festa e nel riscatto di questa città vincono tutti.