A cura della Redazione

Passaggio del Giro d'Italia a Torre Annunziata, ulteriori provvedimenti di viabilità.

In occasione della sesta tappa della corsa, che si correrà giovedì 11 maggio con partenza e arrivo da Napoli, e che attraverserà anche il territorio della città oplontina, il Comando di Polizia Locale ha predisposto anche la chiusura delle rampe di uscita autostradli ai caselli di Torre Annunziata Sud e Nord, dalle ore 14 e presumibilmente fino alle ore 18.

In merito all'accoglienza dei corridori, invece, verranno distribuite mille bandierine rosa agli alunni delle scuole primarie cittadine, recanti lo slogan "Pedale è salute". Un modo per diffondere tra i bambini la cultura dello sport e della mobilità in bicicletta.