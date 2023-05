Oggi è il compleanno di Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e presidente della Società Sportiva Calcio Napoli. E lo festeggia per la prima volta nell’anno in cui gli Azzurri hanno vinto lo scudetto.

Aurelio è nato a Roma il 24 maggio 1949, ha 74 anni, ed è sposato con la cittadina svizzera Jacqueline Baudit. I due hanno avuto tre figli: Luigi, che porta il nome del nonno paterno, Valentina e Edoardo. Anche Aurelio ha il nome del nonno paterno, che in verità si chiamava Rosario Pasquale Marco Aurelio, ma che preferiva farsi chiamare con il suo ultimo nome.

Pur essendo nato nella capitale d’Italia, Aurelio si sente profondamente napoletano e legato anche alla città natale del padre Luigi, Torre Annunziata. Il suo genitore, infatti, nacque il 16 febbraio 1917 in via Mazzini 27 (e fu battezzato il giorno dopo presso la chiesa della Santissima Annunziata).

In questo articolo più che parlare di Aurelio, le cui notizie possono essere reperite su Wikipedia, intendiamo parlare delle sue origini, poco conosciute e più interessanti per i lettori. Partendo dal suo omonimo nonno, brigadiere della Real Guardia di Finanza, nato a Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino, e venuto a prestare servizio nella brigata “Capuncino” a Torre Annunziata. Qui conobbe la futura moglie Giuseppina Salvatore e si sposarono il 13 agosto 1914 in Municipio e due giorni dopo presso la chiesa della Madonna della Neve.

Congedatosi dal servizio, Aurelio inaugurò nel 1920, insieme alla moglie, un pastificio in via Murat, angolo via Sambuco che vent’anni dopo, nel 1939, chiuse e si traferì prima a Napoli e poi a Roma. Il figlio Luigi (che aveva anche il nome del nonno materno Agostino e dello zio paterno Alfredo) si laureò sia in giurisprudenza, presso l’università Federico II, che in lingue straniere, presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, specializzandosi in russo e bulgaro. E proprio perché ottenne una borsa di studio per recarsi a perfezionare la lingua in Bulgaria, a Sofia, conobbe qui Maria Rendina, addetta all’ambasciata d’Italia, che sposò a Venezia il 7 maggio 1944. Produttore cinematografico prima con il fratello Dino e poi con il figlio Aurelio, Luigi è scomparso a Roma il 31 marzo 1992 mentre la moglie Maria 22 anni dopo, il 17 novembre 2014.

A proposito di Luigi De Laurentiis, nel centenario della sua nascita ho scritto un libro “Pasta, amore e fantasia. Le origini della famiglia De Laurentiis”, che il figlio Aurelio ha presentato alla Città della Scienza a Napoli nel 2017, in occasione di una manifestazione intitolata “Ligami di pasta”, durante la quale ha parlato anche del pastificio del nonno a Torre Annunziata.