Come ormai è risaputo, e confermato nella Conferenza stampa di giovedì 25 maggio dalla Commissione Straordinaria, il porto di Torre Annunziata è stato oggetto di un finanziamento di circa 30 milioni di euro (Fondi PAC) per il suo ampliamento. Tuttavia ne occorrerebbe all'incirca altri 14 milioni per realizzare l'intero progetto. La Regione Campania si è impegnata a cofinanziare l'opera, ma al momento si è limitata ad autorizzare lo spostamento di risorse destinate alla barriere sommerse (circa 7 milioni di euro) sul progetto ampliamento porto.

L'associazione politica "La paranza delle idee", con il comunicato che segue, entra in merito alla questione ed invita l'Ente di Santa Lucia ad accelerare la procedura di cofinanziamento del progetto. .

"Dalla Regione Campania neanche un euro per i lavori di ampliamento del porto di Torre Annunziata: è quel che emerge dagli atti dello stesso Ente presieduto da Vincenzo De Luca.

La Regione contribuirà solo alla costruzione delle barriere sommerse da porre a protezione del porto stesso ma si tratta di un finanziamento (per un intervento resosi necessario dopo quello non risolutivo del dragaggio dei fondali) già in essere da diversi anni e non di un nuovo stanziamento di fondi.

Più precisamente, in merito all’ormai nota vicenda del progetto di riqualificazione del porto torrese, la Regione ha solo autorizzato il Comune oplontino a trattare a livello contabile i fondi da essa stanziati per le barriere sommerse come cofinanziamento dell’opera di ampliamento delle banchine.

Ciò dovrebbe consentire di ottenere l’erogazione del contributo ministeriale per gli interventi programmati: si tratterebbe di un risultato importante, ottenuto soprattutto grazie all’operato della Commissione Straordinaria subentrata alla precedente Amministrazione comunale a guida PD, ma che riguarderebbe solo una parte del progetto di recupero dello scalo marittimo, poiché risulterebbero ancora privi di copertura finanziaria i lavori di realizzazione dei parcheggi, dell’illuminazione e della stazione marittima, non meno necessari allo sviluppo del diportismo e del traffico passeggeri.

Sarebbe auspicabile, perciò, che la Regione, che ha appena rivendicato un intervento di 78 milioni di euro sul porto di Torre del Greco, si impegni in maniera più concreta anche per Torre Annunziata, garantendo almeno i restanti 12 milioni teoricamente necessari al completamento del progetto.

Purtroppo, però, più che a sollecitare la Regione, certi ambienti politici locali sembrano impegnati soprattutto a cercare di vendersi a fini propagandistici per la seconda volta un finanziamento del 2018 per un intervento che, oltretutto, risulta essere in grave ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale".