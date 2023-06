Dopo una settimana dal successo dello spettacolo di beneficenza organizzato dall’Associazione “Amici di Anita Sorrentino” a favore della Sanfilippo Fighters, arriva in redazione un ringraziamento commuovente da parte della mamma di Anita, nonché organizzatrice dell’evento, Pina Balzano.

“Ci tengo a mostrare queste foto che ci sono state inviate da Katia Moletta, presidente della Sanfilippo - scrive Pina Balzano -, non per mera gloria, ma perché vogliamo come loro dire: “Grazie”.

Siano grati a tanti di voi, vicini e lontani, che con un piccolissimo contributo, hanno dato l’opportunità di donare carezze ai bimbi della Sanfilippo.

La nostra Associazione "Gli Amici di Anita Sorrentino" da anni continua a lavorare umilmente e nel silenzio per dare una mano ai vicini e lontani, a chi ha più bisogno, a chi lotta ogni giorno per una crudeltà che spesso la vita riserva. Oggi dopo anni stiamo uscendo un po' fuori, forse perché è giusto che in tanto marasma e imbrogli ci venga dato un po' di spazio e far sì che la nostra voce e la nostra volontà nell’aiutare il prossimo venga allo scoperto.

In questi anni abbiamo dato, ma spesso ci hanno rinnegato forse per la nostra troppa umiltà ed onestà.

Ho sempre pensato che è bello essere un po' riconoscenti e dire grazie. Credo sia la più bella parola che possa esistere perché equivale un po' a quella dell'amore e va pronunciata con il cuore.

Il mio grazie va a tutti coloro che come me e con me, credono che con un piccolo gesto, con il giusto e amorevole impegno e bontà, si possono aiutare e fare grandi cose per chi soffre e lotta ogni giorno.

Un mondo di bene a tutti voi".