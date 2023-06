A cura della Redazione

Lavori alla rete fognaria in via Fusco e via Gino Alfani a Torre Annunziata, adottati nuovi provvedimenti di viabilità.

Per consentire gli interventi di disostruzione e pulizia da parte della Gori, il Comando di Polizia Locale ha istituito il divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli nel tratto di via Alfani compreso tra l'intersezione con via Fusco e la Rampa Nunziante.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 19 del 14 giugno alle ore 5 del giorno successivo, e dalle ore 7 alle ore 16 del 19 giugno.