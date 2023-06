A cura della Redazione

Via Fusco a Torre Annunziata riaprirà (per intero) alla circolazione veicolare nel fine settimana. E' quanto ci ha comunicato il Comando di Polizia Locale, guidato dal tenente colonnello Giovanni Forgione, che abbiamo contattato in merito proprio al ripristino della viabilità in quella strada, chiusa ormai, a fasi alterne, dal dicembre 2020 nel suo tratto finale (per intenderci, quello in prossimità del Parco dei Medici fino all'incorcio con via Gino Alfani). Qui, infatti, sono in corso (ancora!) i lavori di collettamento dei reflui al depuratore di Foce Sarno.

Tuttavia, a causa di un contenzioso tra la Gori e la ditta esecutrice delle opere, gli interventi in pratica si sono arrestati, lasciando così nel "limbo" residenti e automobilisti.

Ora, dal Comune è giunta quella che potremmo definire una vera e propria imposizione: riaprire la strada per il periodo estivo, notoriamente caratterizzato da un maggior afflusso di cittadini che si recano negli stabilimenti balneari del litorale. E così sarà. Dal prossimo weekend, e precisamente da venerdì 16 giugno, via Fusco sarà pienamente percorribile, senza bisogno di effettuare giri iperbolici per raggiungere via Gino Alfani. Ancora qualche giorno di attesa, quindi, che consentirà di ripristinare la segnalatica stradale ed anche il manto d'asfalto. Solo successivamente, presumibilmente dopo l'estate, ci sarà la prosecuzione degli interventi.

Contestualmente, vengono ripristinati i dispositivi di viabilità pre-lavori: reintrodotto il senso unico di marcia in via Gambardella nel tratto compreso tra via Caravelli e via delle IV Giornate in direzione corso Umberto I, con eliminazione del divieto di sosta nel tratto interessato; e invertito il senso di marcia di via delle IV Giornate, rendendola percorribile da via Gambardella verso via Fusco. Vengono infine revocati i divieti di sosta, fermata e transito dal civico 61 di via Fusco all'intersezione con via Gino Alfani.